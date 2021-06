La Juventus dovrà fare i conti anche con diversi calciatori scontenti dopo le ultime stagioni. Il top player si è pentito della scelta di arrivare a Torino

I problemi non finiscono mai. Così la Juventus, dopo il ritorno in panchina di Massimiliano Allegri, dovrà monitorare la situazione anche dei calciatori scontenti in rosa per capire se ci siano o meno i margini per continuare. Nelle ultime ore sono arrivate le dichiarazioni del centrocampista gallese, Aaron Ramsey, che si è detto pentito della sua scelta di arrivare a Torino per vestire la maglia bianconera. Il suo futuro potrebbe essere così altrove per una nuova avventura entusiasmante della sua carriera dopo gli anni in Premier League con la casacca dell’Arsenal.

Calciomercato Juventus, Ramsey infuriato dopo la sua avventura

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” Barcellona e Real Madrid sono state continuamente in contatto con il suo agente con il gallese pronto a trasferirsi in estate. Alla Juventus, inoltre, ha rimediato tanti infortuni muscolari senza poter così dimostrare tutto il suo talento. Un giocatore che ha voglia di ritrovare se stesso sia in campo che fuori per essere sempre più protagonista.

La sua volontà è quello di continuare a vincere trofei importanti soprattutto a livello europeo essendo protagonista in Champions dopo le cocenti delusioni con la casacca bianconera. Inoltre, la società torinese potrebbe così cederlo per un rinnovamento totale con la gestione di Massimiliano Allegri. Finora in Serie A non è riuscito ad essere continuo mettendo in mostra tutto il suo potenziale.

Ramsey è uno dei primi indiziati a partire in vista della prossima stagione con le big d’Europa, pronte ad approfittarne del suo malcontento per sferrare l’assalto vincente.