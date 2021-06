Il calciomercato della Juventus e del Milan tornano a incrociarsi e un colpo dei rossoneri potrebbe saltare proprio per colpa dei bianconeri

La sessione estiva di calciomercato si svolgerà come sempre senza esclusione di colpi, con i club pronti a tutto per rinforzare le rose per la prossima stagione. I piani di Juventus e Milan tornano a incrociarsi, ma non per lo stesso obiettivo. Infatti a rovinare le strategie rossonere potrebbe essere l’acquisto di un centrocampista da parte dei bianconeri. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe messo nel mirino Saul Niguez, centrocampista dell’Atletico Madrid.

Il valore dello spagnolo si aggirerebbe intorno ai 60 milioni di euro, ma i bianconeri potrebbero pensare anche ad uno scambio con Paulo Dybala. L’acquisto da parte della Juventus del centrocampista spagnolo spalancherebbe la strada all’Atletico Madrid per un colpo che metterebbe i bastoni tra le ruote ai piani del Milan.

Calciomercato Milan, Saul alla Juventus porta De Paul al Real Madrid: intreccio beffa

Tutto è lecito nel calciomercato estivo e il colpo messo nel mirino dalla Juventus potrebbe portare a una beffa per il Milan. Infatti i bianconeri sembrerebbero intenzionati ad acquistare Saul Niguez dall’Atletico Madrid per rinforzare il centrocampo, portando i ‘Colchoneros’ a fare passi in avanti nella trattativa per l’acquisto di Rodrigo De Paul dall’Udinese.

Il calciatore argentino è da tempo nel mirino del Milan, che però potrebbe essere definitivamente beffato dall’assalto dell’Atletico Madrid, che dopo la cessione del centrocampista spagnolo potrebbe accontentare le richieste dell’Udinese che al momento ammontano intorno ai 35 milioni di euro. Dunque un intreccio tra Juventus, Atletico Madrid e Udinese per il quale l’unico club a ritrovarsi a mani vuote sarebbe il Milan.