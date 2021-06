Il Milan lavora per rinforzare la squadra e sfrutta l’interesse del club spagnolo per il calciatore in uscita: idea di scambio più soldi

Finita la festa per il ritorno il Champions League, il Milan ha iniziato ormai da diverse settimane a lavorare per costruire una rosa all’altezza della massima competizione europea. I rossoneri pensano anche alle uscite e uno dei calciatori che potrebbe partire è sicuramente Samu Castillejo.

Lo spagnolo non ha vissuto una grande annata a livello personale ma ha comunque delle squadre che lo seguono e sono pronte ad acquistarlo. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci il Real Betis, così come riportato dal portale spagnolo ‘Fichajes.net’, per questo potrebbe nascere un’ipotesi di scambio.

Calciomercato Milan, Real Betis su Castillejo: idea di scambio per Carvalho

Il Milan infatti potrebbe provare a chiedere il centrocampista William Carvalho in cambio dell’esterno spagnolo. Il classe 1992 è un mediano che può fare sicuramente comodo ai rossoneri, soprattutto se si considera l’uscita di Meite. Può essere anche un’alternativa a Bennacer.

Le valutazioni di Carvalho e Castillejo però sono sicuramente diverse, ma il Milan può sfruttare l’interesse verso lo spagnolo per raggiungere uno scambio con conguaglio. Il portoghese costa circa 18 milioni di euro mentre l’esterno rossonero ha un valore di 9 milioni. Ci sarebbe quindi uno scambio più soldi.

Qualora l’affare dovesse andare in porto, arriverebbe una beffa per l’Inter visto che Carvalho è accostato anche ai nerazzurri per rinforzare il centrocampo.