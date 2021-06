Calciomercato Juventus, svolta Tolisso | Scambio col Bayern! Cifre e dettagli

Calciomercato Juve: occhi puntati anche su Tolisso per il centrocampo bianconero. Ipotesi di scambio: tutte le cifre e i dettagli

Centrocampo da rinforzare. È questa la principale missione del nuovo capo dell’area sportiva della Juventus, Federico Cherubini, che sarà presto annunciato come erede di Fabio Paratici. Su diktat di Massimiliano Allegri, la dirigenza bianconera è infatti al lavoro sul calciomercato per regalare al tecnico toscano almeno due centrocampisti. Come noto, il preferito ed il nome in pole è quello di Manuel Locatelli. La Juventus non ha ancora affondato il colpo con il Sassuolo e nel frattempo valuta anche altri profili: da Pjanic, per il possibile ritorno in prestito, al sogno Pogba fino a Tolisso. Il giocatore del Bayern Monaco è l’ultimo ritorno di fiamma per i bianconeri. Il francese è infatti in scadenza nel 2022 e reduce da stagioni piuttosto complicate con la maglia dei bavaresi. Il 26enne rappresenta così una valida alternativa per il centrocampo della Juve: ecco l’ipotesi di scambio col Bayern Monaco. Tutte le cifre e i dettagli. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Demiral | Scambio in Serie A

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Calciomercato Juventus, sorpasso al Milan: ‘assist’ in Serie A

Calciomercato Juventus, scambio per Tolisso | Tutte le cifre e i dettagli

La valutazione di Tolisso, che è in scadenza nel 2022, non supera i 20 milioni di euro. Il club bianconero potrebbe così proporre nell’affare il cartellino di Merih Demiral. Anche il difensore turco è reduce da un’annata ben al di sotto le aspettative, caratterizzata dagli infortuni, e nel corso della stagione ha anche palesato qualche ‘mal di pancia’ per lo scarso utilizzo. Il 23enne è in bilico e potrebbe rappresentare un’importante contropartita tecnica per la Juventus. Tuttavia, Demiral è in scadenza di contratto nel 2024 ed ha una valutazione superiore rispetto a Tolisso, di circa 30 milioni.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, UFFICIALE | C’è il rinnovo!

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato, il futuro di Rodrigo Ely: la situazione

Nell’eventuale scambio tra i due sarà dunque necessario un minimo conguaglio economico in favore della Juve di circa 10 milioni di euro. Il Bayern era stato già accostato a Demiral. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Monaco di Baviera. Staremo a vedere.