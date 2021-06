La Juventus continua ad essere protagonista anche sul fronte calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri: sfida a Mourinho!

L’obiettivo della Juventus è quello di dimenticare in fretta l’ultima stagione appena terminata. Il club bianconero sarebbe alla ricerca di profilo di livello per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese vorrebbe subito partire alla grande con profili di alto livello per essere protagonista nuovamente in Champions League dopo le cocenti eliminazioni negli ultimi due anni contro Lione e Porto. La Juventus sarebbe pronta a sfidare anche la Roma targata Mourinho per arrivare al centrocampista austriaco Marcel Sabitzer, seguito ultimamente molto anche dalla compagine giallorossa.

Calciomercato Juventus, Sabitzer nel mirino: duello con la Roma

Così la stessa dirigenza bianconera potrebbe pensare all’idea suggestiva con la cessione di uno tra Rabiot o Ramsey per arrivare al centrocampista del Lipsia, pronto al nuovo salto di qualità con una big d’Europa. La sua valutazione si aggira intorno ai 20 milioni con la scadenza contrattuale a giugno 2022. Nell’ultima stagione in Germania ha collezionato 39 presenze complessive con nove gol e sette assist vincenti ai propri compagni.

I due calciatori bianconeri percepiscono un ingaggio molto alto per lo standard del club tedesco, che rappresenterebbe un vero e proprio ostacolo della possibile operazione. Anche la Roma sarebbe sulle tracce del talentuoso giocatore austriaco, che è impegnato in questi giorni ad Euro2020 difendendo i colori della propria Nazionale.

La Juventus continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato per arrivare a profili importanti in vista della prossima stagione. Sabitzer potrebbe sbarcare in Serie A in estate con diversi club italiani sulle sue tracce ormai da tempo.