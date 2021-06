Manca solo l’ufficialità: è stato raggiunto l’accordo tra Chelsea e Milan per il passaggio a titolo definitivo di Tomori

Il Milan continua a studiare le mosse di mercato in chiave attacco, ma nel frattempo porta a termine la trattativa con il Chelsea per il riscatto di Fikayo Tomori. Stefano Pioli può gioire in quanto la prossima stagione avrà ancora a disposizione il centrale difensivo inglese di origini canadesi.

Calciomercato Milan, Tomori a titolo definitivo per 28 milioni

Ormai è tutto fatto, manca solo l’ufficialità e Tomori sarà a tutti gli effetti un giocatore del Milan. I rossoneri hanno raggiunto l’accordo con i campioni d’Europa per l’acquisto a titolo definitivo. In seguito al prestito effettuato dal Milan a gennaio, è quasi ufficiale il riscatto a 28 milioni di euro per il difensore che ha rinforzato notevolmente la retroguardia rossonera, tanto da togliere il posto a un titolatissimo come Romagnoli. Presto arriverà l’ufficialità.