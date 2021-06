Il Milan vuole trattenere Diogo Dalot è ha cambiato la propria offerta rispetto ai giorni scorsi: le ultime di CalciomercatoNews.com

Prosegue spedita la trattativa tra il Milan e il Manchester United per Diogo Dalot. Il terzino portoghese ha convinto Paolo Maldini a puntare ancora sul giocatore, ma Solskjaer crede molto nelle sue qualità e finora è stato restio a privarsene. Come raccontato nei giorni scorsi, c’è stato un incontro tra i rossoneri e i Red Devils per trovare l’accordo sulla permanenza di Dalot. Il Milan aveva offerto il prolungamento del prestito, che non ha convinto lo United. Ora le cose sono cambiate.

Secondo le ultime informazioni raccolte da CalciomercatoNews.com, il Milan ha offerto al Manchester United un prestito con diritto di riscatto per trattenere Diogo Dalot. Un’opzione che fa piacere al giocatore, che ha sempre ribadito la volontà di restare in rossonero dopo le buone prestazioni dell’ultima stagione. Si attende la risposta dei Red Devils, e in particolare di Solskjaer che crede molto nelle qualità del terzino portoghese. Ma col diritto di riscatto, la trattativa potrebbe avere esito positivo.