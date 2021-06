Il Milan si prepara a una mini-rivoluzione in attacco: possibile addio di Hauge ed ipotesi scambio alla pari con il Napoli. Ancora incerto il futuro di Calhanoglu

Il Milan guarda con attenzione al mercato per cercare di allestire una rosa che possa onorare al meglio il ritorno in Champions League. La conferma di Stefano Pioli permette al club di dare continuità tecnica al progetto, ma alcune modifiche saranno da apportare. L’addio di Donnarumma – ancora da ufficializzare – potrebbe non essere l’unico: la dirigenza sta infatti valutando la posizione di altri calciatori, con il reparto offensivo a rischio rivoluzione.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, per la fascia si bussa in casa Roma | La risposta di Mourinho

In casa Milan ci si interroga sul futuro di Hakan Calhanoglu, in scadenza a giugno ed ancora senza rinnovo. Il turco sembrava ad un passo dall’addio, ma le parti si sarebbero ravvicinate. L’arrivo di De Paul a Madrid, sponda Atletico, potrebbe portare alla permanenza del rossonero, ma le cifre chieste dal giocatore per restare dovrebbero essere riviste al ribasso. La sua situazione non è l’unica: Castillejo è in uscita, così come Hauge.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, salta tutto | La ‘colpa’ è della Juventus

L’esterno norvegese – classe 1999 – ha diviso la piazza dopo la sua prima stagione in Italia. C’è chi vorrebbe dargli più spazio perché convinto delle qualità, e chi pensa sia meglio un addio. Mister Pioli gli ha concesso 18 presenze in Serie A – spesso solo spezzoni finali – ed Hauge ha risposto con due reti. L’idea di restare lo convince, ma a queste condizioni potrebbe valutare anche altro. La dirigenza rossonera starebbe infatti valutando un’operazione.

Calciomercato Milan, scambio in attacco con il Napoli

Il Milan potrebbe offrire il cartellino di Hauge al Napoli, creando i presupposti per uno scambio alla pari con Matteo Politano. L’esterno – rimasto escluso all’ultimo dalle convocazioni di Mancini per l’Europeo – ha chiuso la stagione in crescendo, siglando complessivamente 12 gol tra campionato e coppe. Il valore di entrambi i giocatori si attesta sui 15 milioni e l’affare permetterebbe ad entrambi di rivalorizzarsi in piazze che punterebbero sul loro talento.