Un’estate fatta di cambiamenti quella che attende la Juventus di Massimiliano Allegri: salutato Buffon, ecco l’ultima idea di mercato per i pali bianconeri

Tra le priorità della Juventus nelle prossime settimane di calciomercato vi è certamente quello di completare la batteria di portiere a disposizione di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha registrato l’addio di Buffon nelle scorse settimane, con l’ex campione del mondo ormai deciso a fare il suo grande ritorno al Parma in Serie B. Diversi i candidati a cui la dirigenza della ‘Vecchia Signora’ sta pensando da tempo, per il ruolo di vice Szczesny. Nelle ultime ore, però, stando a quanto riporta oggi ‘Il Resto del Carlino’, sarebbe spuntato un profilo a sorpresa per la porta della Juventus. Si tratta dell’estremo difensore del Bologna ed ex Roma ed Empoli Lucasz Skorupski: ecco i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, sfida a Mourinho | Colpo a centrocampo!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, svolta Tolisso | Scambio col Bayern! Cifre e dettagli

Calciomercato Juventus, vice Szczesny: occhi in Italiaù

Skorupski e Szczesny si conoscono bene visto che il portiere di Mihajlovic è il vice, anche nella nazionale polacca in questo Europeo, dell’attuale portiere della Juventus. L’idea Skorupski può quindi prendere forma, con il Bologna che nell’eventualità si tufferebbe su Strakosha, in uscita dalla Lazio.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Da Bologna il cambio tra i pali non è nè una priorità nè un nodo da sciogliere, in particolar modo in un’estate che sarà fortemente condizionata dalla crisi economica causata dal Covid.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, salta tutto | La ‘colpa’ è della Juventus

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, il futuro di Ronaldo | C’è l’annuncio della madre!

L’addio del 30enne di Zabrze resta dunque una possibilità: il contratto di Skorupski è in scadenza nel 2023 e la Juventus resta alla finestra, per l’eventuale assalto nelle prossime settimane.