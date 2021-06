Euro 2020, Italia-Svizzera 3-0: azzurri agli ottavi di finale

Vittoria dell’Italia contro la Svizzera, che porta gli azzurri agli ottavi di finale con una giornata d’anticipo

Termina qui la seconda giornata del gruppo A di Euro 2020. L’Italia ha battuto la Svizzera, conquistando quindi altre tre punti, importantissimi in ottica qualificazione agli ottavi di finale. Una partita molto importante, considerando la vittoria del Galles contro la Turchia per 0-2 nel pomeriggio. Subito una defezione per Roberto Mancini, che ha dovuto fare a meno dell’infortunato Giorgio Chiellini, autore anche di un gol annullato per fallo di mano. Al suo posto, in campo Acerbi. Il gol del vantaggio per gli azzurri arriva al 26′, grazie a Locatelli che concretizza l’assist di Berardi.

Anche la ripresa è stata a senso unico: difficile non entusiasmarsi davanti alla prestazione di Jorginho & co., soprattutto per il centrocampo dell’Italia. Il raddoppio arriva grazie a un destro dalla distanza di Locatelli, autore di una doppietta che consegna i tre punti a Roberto Mancini. Sei punti in classifica, che portano gli azzurri agli ottavi di finale, qualificata almeno da seconda in attesa dello scontro diretto con il Galles di domenica. Da segnalare i tanti gol dell’Italia sbagliati davanti a Sommer, anche se Immobile ha segnato il terzo gol nel finale.

CLASSIFICA GRUPPO A: Italia 6 punti; Galles 4; Svizzera 1; Turchia 0