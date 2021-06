Triplio fischio finale per il match Turchia-Galles, valido per la seconda giornata di Euro 2020: la spuntano gli uomini di Giggs

Termina il match tra Turchia e Galles. L’incontro, valido per la seconda giornata del Girone A di Euro 2020, ha visto il Galles conquistare i 3 punti. Gli uomini del CT Ryan Giggs sono riusciti ad agguantare il vantaggio nel finale ddel primo tempo, grazie ad un ottimo inserimento di Ramsey in area. Lo juventino ha sfruttato alla perfezione un assist prezioso di Bale, portando i compagni in vantaggio. Nel secondo tempo, Bale sbaglia dal dischetto l’occasione per il raddoppio. La Turchia prova invano ad agguantare il pareggio, ma alla fine il risultato rimane invariato.

Il Galles si prende, quindi, momentaneamente il comando del Girone A, in attesa di conoscere il risultato tra Italia e Svizzera. La Turchia ora deve sperare nel ripescaggio.

Di seguito il tabellino del match.

Turchia-Galles 0-2

42′ Ramsey (G), 90+5′ Roberts (G)