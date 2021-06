Italia-Svizzera, infortunio Chiellini | Mancini fa entrare Acerbi

Italia e Svizzera sono in campo all’Olimpico, ma Mancini dovrà fare a meno di Giorgio Chiellini, infortunatosi nel primo tempo

E’ in corso il primo tempo tra Italia e Svizzera, allo Stadio Olimpico di Roma. Una partita importantissima per gli azzurri, dopo la vittoria del Galles nel pomeriggio contro la Turchia. A Mancini serve la vittoria e dovrà raggiungerla senza Giorgio Chiellini. Il difensore centrale e capitano degli azzurri ha infatti subito un infortunio muscolare verso la metà del primo tempo. Al suo posto, è entrato in campo Acerbi.