La Roma vuole accontentare Mourinho con un difensore dalla Premier League ma la cifra è un ostacolo, anche se il City apre a trattare

Dall’arrivo di José Mourinho nella Capitale l’entusiasmo dei tifosi giallorossi si è acceso, così come quello della società che adesso ha la grande ambizione di accontentare lo Special One e costruirgli una squadra competitiva per vincere già nell’immediato, o quanto meno provarci. Il tecnico portoghese ha già espresso alcune richieste per IL mercato estivo tra cui Rui Patricio che andrebbe a sostituire Pau Lopez fra i pali, ma anche Xhaka, centrocampista svizzero dell’Arsenal, sempre più vicino al suo trasferimento alla Roma.

Calciomercato Roma, Mourinho chiede Aké dal City

Un altro giocatore che Mourinho avrebbe richiesto, secondo quanto riportato dalle fonti inglesi, sarebbe il difensore classe ’95 del Manchester City, Nathan Aké. L’olandese ex Chelsea ha giocato appena 10 partite in questa stagione a causa di un infortunio ma è stato comunque convocato da De Boer per l’Europeo.

Il Manchester City sarebbe disposto a trattare con la Roma per il trasferimento di Aké ma forte del fatto che il giocatore ha ancora 4 anni di contratto. Vista anche l’età ancora giovane del ragazzo, i campioni d’Inghilterra non chiederebbero meno di 30-35 milioni di euro ai giallorossi per lasciarlo partire. Una cifra che in questo momento appare piuttosto elevata per le possibilità della Roma, anche se la società studierà le strategie giuste per trattare con i citizens. Tiago Pinto starebbe lavorando al prestito con diritto di riscatto nella stagione successiva e ha urgenza di regalare il primo colpo a Mourinho.