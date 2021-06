Euro 2020 è una vetrina molto importante per la sessione estiva del calciomercato: occasione dalla Finlandia per la Serie A

Tra le squadre a sorpresa di questo Europeo c’è anche la Finlandia, che sta provando a guadagnarsi una storica qualificazione agli ottavi di finale. Dopo la vittoria contro la Danimarca, in una partita che fa comunque poco testo visto il tragico malore di Christian Eriksen, la Finlandia non ha colto l’opportunità di staccare un pass per gli ottavi nella partita contro la Russia. Tra i giocatori che stanno emergendo c’è sicuramente Jere Uronen.

Calciomercato Serie A, ‘occasione’ Uronen da Euro 2020

L’esterno basso sinistro classe ’94 del Genk si è guadagnato l’ammirazione di molti club europei. Giocatore molto esperto nonostante sia ancora abbastanza giovane, è pronto a spiccare il volo verso un top club, come hanno fatto prima di lui altri talenti del Genk, come De Bruyne, Koulibaly e Milinkovic-Savic per citarne alcuni.

Come riportato da ‘Calciomercato.it’, ci sono diversi club in giro per l’Europa che lo stanno seguendo, soprattutto avendo a disposizione la vetrina dell’Europeo. Uronen ha ancora un solo anno di contratto con il club belga e il suo costo è di circa 1,5 milioni. Un’occasione ghiottissima anche per le squadre di Serie A, che intendono rinforzare il reparto difensivo. Vista la sua grande esperienza e la sua duttilità difensiva, Uronen potrebbe rappresentare il profilo di giocatore ideale per il calcio italiano.