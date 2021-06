Italia-Svizzera, autobomba vicino l'Olimpico | Disinnescato l'ordigno

Trovata un’autobomba nei pressi dello stadio Olimpico prima della partita tra Italia e Svizzera: ordigno disinnescato

Italia e Svizzera scenderanno in campo tra pochi minuti allo Stadio Olimpico, ma oltre che della partita è stata resa nota una notizia che va al di là del calcio. Secondo ‘AdnKronos‘, è stato trovato un ordigno che ‘poteva esplodere’ nei pressi dell’Olimpico, a circa 10 minuti, in via Tito Speri.

Le ultime indiscrezioni, l’auto, nel quale è stato trovato l’ordigno, era di proprietà del presidente di riqualificazione dei Parchi e delle Ville Storiche Marco Doria aveva sulla carrozzeria una bombola contenente polvere pirica e bulloni con fili elettrici. Il presidente aveva già ricevuto delle minacce e la sicurezza da parte della Prefettura nei suoi confronti è aumentata.