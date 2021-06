Calciomercato, futuro Dzagoev | Rinnovo con il CSKA Mosca: il punto

Il CSKA Mosca potrebbe trovare un accordo con Dzagoev per il rinnovo del contratto: le ultime di CalciomercatoNews.com

Il CSKA Mosca non ha ancora deciso chi sarà il prossimo allenatore. E’ sfida con il Fenerbahce per Marco Silva, ma oltre al tecnico dovrà anche prendere delle decisioni definitive sul mercato. Nel corso degli anni tanti sono stati i calciatori forti della squadra russa, terminata quarta a -22 dallo Zenit nell’ultimo campionato. Uno dei volti storici del club, Alan Dzagoev, non ha ancora sciolto le riserve sul proprio futuro. Il centrocampista russo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da CalciomercatoNews.com, Alan Dzagoev ha tante possibilità sul piatto e il rinnovo con il CSKA Mosca è una di queste. La sensazione è che alla fine si troverà un accordo per proseguire insieme, nel club dove milita dal 2008 e si è affermato come uno dei migliori talenti del calcio russo fin dai primi anni.