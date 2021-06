Attraverso un breve comunicato sul sito ufficiale, la Fiorentina ha annunciato l’addio di Gennaro Gattuso: l’ex Napoli non sarà l’allenatore della squadra viola l’anno prossimo

“ACF Fiorentina e Mister Rino Gattuso, di comune accordo, hanno deciso di non dare seguito ai preventivi accordi e pertanto di non iniziare insieme la prossima stagione sportiva. La Società si è messa immediatamente al lavoro per individuare una scelta tecnica che guidi la squadra Viola verso i risultati che la Fiorentina e la Città di Firenze meritano”.

Così la società di Rocco Commisso ha di fatto ufficializzato una decisione ventilata con forza nelle ultime ore. Di comune accordo, dunque, Gattuso e la Fiorentina si separano prima ancora di cominciare un percorso insieme: il club toscano è quindi adesso alla ricerca di un nuovo allenatore.