Il calciomercato estivo dell’Inter può passare da uno scambio nelle prossime settimane: doppia pedina per arrivare al talento protagonista in Serie A

Sarà un calciomercato estivo all’insegna del cambiamento quello che affronterà l’Inter, con Simone Inzaghi pronto ad esordire sulla panchina nerazzurra. Diversi i nomi in uscita per fare cassa e regalare un tesoretto da reinvestire a Marotta ed Ausilio. In tal senso, la dirigenza meneghina sta valutando l’acquisto di un nuovo estremo difensore. Con Handanovic che tra meno di un mese compirà 37 anni e rimane in scadenza il 30 giugno 2022, l’urgenza di rinforzare la porta di Inzaghi aumenta con il passare delle settimane. Ecco quindi che il nome caldo potrebbe essere quello di Bartlomiej Dragowski, portiere della Fiorentina reduce da una stagione convincente con la squadra gigliata. Il nazionale polacco, rimasto fuori dall’elenco dei convocati del Ct Sousa per Euro 2020, è l’ultima idea dell’Inter per il post Handanovic.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Hakimi | Duello con Roma e Milan

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Inzaghi pesca in casa Napoli | La risposta di Spalletti

Calciomercato Inter, idea Dragowski: scambio con la Fiorentina

Tra i nomi che potrebbero salutare l’Inter e finire nell’affare Dragowski vi è certamente quello di Stefano Sensi. Nonostante le indiscutibili qualità, l’ex Sassuolo non è riuscito a trovare continuità a causa di numerosi infortuni.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

La valutazione del portiere polacco si aggira intorno ai 16-18 milioni di euro, cifra non lontana da quella che riguarda Sensi. La Fiorentina, però, potrebbe provare a spingere per l’inserimento, in alternativa, di Gagliardini.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio del big | Scelto il sostituto

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, Ancelotti punta il big | La risposta di Marotta

L’ex Atalantino può dire addio ed è valutato intorno ai 15 milioni, dunque, la possibile chiave per vedere Dragowski alla corte di Inzaghi: il post Handanovic può parlare polacco.