La Juventus è sempre molto attiva in sede di calciomercato alla ricerca di possibili occasioni: occhio allo scambio con il Barcellona

La Juventus si appresta ad affrontare tre mesi a dir poco infuocati. L’arrivo in extremis della squadra in Champions League e l’ennesimo fallimento nella Coppa dalle grandi orecchie, impongono alla società numerose e profonde riflessioni in merito all’organico a disposizione. Il nuovo tecnico Allegri e la dirigenza, infatti, sono già al lavoro in sede di calciomercato per capire il da farsi. Molto dipenderà dal futuro di Cristiano Ronaldo: l’allenatore livornese non ha posto veti alla cessioni del fuoriclasse e le probabilità dell’addio sono aumentate in modo considerevole. Un suo trasferimento libererebbe i bianconeri dal pesantissimo ingaggio di oltre 30 milioni a stagione e garantirebbe maggiore libertà di manovra sul fronte entrate. Il portoghese, nel frattempo, continua il suo percorso con la Nazionale a Euro 2020 e ha rimandato ogni discorso al termine della competizione.

Uno dei reparti maggiormente in difficoltà nella rosa è senza dubbio il centrocampo. L’obiettivo numero uno è Manuel Locatelli del Sassuolo, ma attenzione anche alle uscite. Nella giornata di ieri, inoltre, il presidente del Barcellona Joan Laporta ha fatto chiarezza sulle prossime mosse dei blaugrana alla presentazione del documentario su Messi: “Ci saranno diversi arrivi, ma non tramite normali acquisti. Visto che non siamo in quelle condizioni, arriveranno dei giocatori tramite scambi“. Partendo da queste parole, è possibile che gli spagnoli decidano di proporre un’operazione alla Juve con protagonisti Clement Lenglet e Weston McKennie.

Calciomercato Juventus, scambio Lenglet-McKennie col Barcellona: la risposta bianconera

Lo statunitense, in scadenza di contratto a giugno 2025, non è riuscito a lasciare il segno in quel di Torino. Il difensore francese classe ’95, poi, potrebbe rappresentare un ottimo rinforzo per la retroguardia, zona di campo che necessita uno svecchiamento. Il suo contratto scade l’anno seguente a quello dell’ex Schalke 04 e le valutazioni di entrambe le pedine si attestano sui 30-35 milioni di euro, perciò si tratterebbe di un affare alla pari.

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, non sembra intenzionata a prendere in considerazione questa ipotesi, poiché preferirebbe cedere Rabiot. Continua ad essere molto caldo l’asse Juventus-Barcellona, staremo a vedere.