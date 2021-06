La Juventus intende regalare colpi da urlo a Massimiliano Allegri dopo il suo ritorno sulla panchina bianconera: beffa in arrivo dalla Premier

La Juventus intende rinforzarsi molto sul fronte calciomercato. Dopo la stagione deludente sotto la gestione Andrea Pirlo, il club bianconero è già al lavoro per arrivare a profili da urlo in vista del futuro. Da monitorare la situazione intorno a Cristiano Ronaldo con il campione portoghese attualmente concentrato su Euro2020. Al termine della competizione riservate alle Nazionali, potrebbero esserci novità importanti. Inoltre, potrebbe arrivare nei prossimi giorni una nuova possibile beffa in casa Juventus con il top player pronto a volare in Premier League: Haaland è vicinissimo a lasciare il Borussia Dortmund con le sirene provenienti dall’Inghilterra.

Calciomercato Juventus, Haaland verso la Premier League: maxi affare

Come svelato dal tabloid britannico “The Sun” l’attaccante norvegese del Borussia Dortmund, Erling Haaland, avrebbe dato il suo ok per il trasferimento in Premier League con la maglia del Chelsea. Il giornalista Ian McGarry di The Transfer Window Podcast ha rivelato di essere a conoscenza di un accordo con il club tedesco dopo aver segnato ben 41 gol in 41 partite per i gialloneri. I “Blues” non vedono l’ora di annunciare il top player, accostato alle altre big d’Europa, tra cui anche la Juventus. Lo stesso McGarry ha svelato: “I termini personali per Haaland sono stati firmati”.

Il maxi affare con il Chelsea prevede anche l’inserimento di contropartite tecniche importanti come Ziyech, valutato intorno ai 40 milioni, e Timo Werner, attaccante tedesco, valutato intorno ai 55 milioni. Infine, ci sarà una parte cash che si aggira intorno ai 40 milioni.

Haaland sarebbe così ad un passo da un nuovo trasferimento dopo l’exploit definitivo nel calcio che conta. Il suo futuro sembra essere sempre più lontano da Dortmund.