La Juventus vorrebbe chiudere l’acquisto di Manuel Locatelli per la prossima stagione: sull’obiettivo Brozovic si prende una decisione

Ieri sera è stata una serata magica per Manuel Locatelli, che ha regalato gioia immensa ai tifosi italiani e trascinato l’Italia alla vittoria per 3-0 contro la Svizzera. Una doppietta inaspettata ma colma di talento quella messa a segno dal centrocampista del Sassuolo, che assieme al gol di Ciro Immobile ha permesso alla Nazionale di Roberto Mancini di ipotecare il passaggio agli ottavi di finale di Euro 2020. Ovviamente una prestazione del genere non poteva che portare i top club a osservarlo più da vicino, ma da diverso tempo Locatelli è nel mirino della Juventus.

I bianconeri infatti sembrerebbero intenzionati a rinforzare il centrocampo con l’ex Milan e del suo possibile approdo a Torino a parlato il giornalista Luca Momblano ai microfoni di ‘Top Calcio 24’ affermando: “Col Sassuolo c’è una promessa fatta a Locatelli un anno fa. So che ci sono degli osservatori del Bayern Monaco che bazzicano nei dintorni delle partite della Nazionale italiana e so che ha rifiutato la proposta del Borussia Dortmund, la più alta attualmente arrivata. C’è un accordo di massima tra la Juve e l’entourage del calciatore, ma il Sassuolo ha messo in stand by la trattativa. È un giocatore nelle grazie di Allegri, ma nel reparto vuole un calciatore esperto”.

Calciomercato Juventus, Allegri cerca esperienza a centrocampo: dubbi su Brozovic

Al momento Manuel Locatelli sembra essere una delle principali opzioni per rinforzare il centrocampo della Juventus. Per il suo acquisto però servirà certamente il benestare di Massimiliano Allegri, a cui piace il centrocampista del Sassuolo ma cercherebbe maggiore esperienza.

Da tempo i bianconeri hanno nel mirino Marcelo Brozovic. Proprio della possibilità che il centrocampista dell’Inter arrivi alla Juventus il giornalista Luca Momblano ha dichiarato: “Brozovic? Era un pallino di Paratici, non so se lo sia anche di Allegri”. Dunque dubbi sul croato che potrebbero portare ad elidere il suo nome dalla lista degli obiettivi.