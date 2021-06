Ronaldo sempre più lontano dalla Juventus e sempre più vicino al ritorno al Manchester United, lo scambio che intriga i bianconeri

Prima erano solo voci di corridoi, malumori malcelati di un campione che non ha vissuto la sua annata migliore, o forse si deve parlare di un triennio, ormai. Da quando Cristiano Ronaldo è arrivato alla Juventus, nonostante i gol (tanti) messi a segno, qualcosa si è rotto. Forse è il sogno Champions League, l’obiettivo da raggiungere insieme, che non è stato minimamente neanche accarezzato, forse è il cambio di allenatore tre anni su tre anni, forse è la mancanza dei tifosi, fatto sta che il suo addio a Torino è sempre più probabile, come anche quello di un ritorno alle origini, cioè al Manchester United, il posto in cui magari non ha tirato i primi calci a un pallone, ma dove sicuramente ha preso il via la sua immensa carriera.

Questa voglia di tornare (dove si è stati bene) pare coincidere, almeno in questa finestra di calciomercato, con la voglia di rinnovare la rosa della sua squadra, partendo proprio dalla porta. Non si è parlato a caso, infatti, di un possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma, parametro zero d’oro dopo il suo non rinnovo con il Milan, anzi: Wojciech Szczęsny sembra non essere più una sicurezza tra i pali, e quindi via. Da ‘todofichajes.com’, uno dei profili attenzionati sembra essere quello di David De Gea, portiere della nazionale spagnola che a Manchester ha perso il posto da titolare. Ed ergo lo scambio.

Calciomercato Juventus, Ronaldo allo United | Scambio con De Gea per il grande ritorno

Uno scambio alla pari, o quasi. Il portiere della nazionale spagnola, infatti, è valutato sui 20 milioni di euro, contro i 30 che invece varrebbe ancora Cristiano Ronaldo. A pesare sarebbe la differenza di ingaggio tra i due giocatori, ma non è così tanta: De Gea, infatti, è uno degli estremi difensori più pagati in circolazione, anche se non arriva a toccare i trenta milioni netti del cinque volte Pallone d’oro portoghese.

Le due parti, comunque, ci sta pensando, anche perché a Massimiliano Allegri non sembra affatto dispiacere il giocatore del Manchester United, e da CR7 i segnali che arrivano non sono affatto positivi.