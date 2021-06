Milan e Juventus potrebbero sfidarsi in sede di calciomercato per arrivare al cartellino di Roman Yaremchuk, centravanti dell’Ucraina di Shevchenko, leggenda della squadra rossonera

La sfida fra Olanda ed Ucraina ha dato diversi verdetti. Il primo, il più importante, è stato senz’altro il trionfo dei ragazzi guidati da Frank de Boer che hanno così messo una seria ipoteca sulla qualificazione agli ottavi di finale di Euro 2020, ma non c’è soltanto questo. Nell’Ucraina infatti si sono messi in mostra diversi grandi talenti, fra i quali spicca senza dubbio quello di Roman Yaremchuk, bomber del Gent, squadra belga, a segno per la rete del momentaneo pareggio. L’originario di Lviv è un classe 1995 e, nell’ultima stagione in Belgio, ha collezionato 28 presenze in campionato mettendo a segno ben 17 reti e fornendo addirittura 6 assist ai suoi compagni.

Numeri da urlo che Yaremchuk sta confermando anche all’europeo e che ne fanno l’oggetto del desiderio in sede di calciomercato per molti top club, anche del campionato italiano di Serie A. Attenzione infatti al potenziale interesse della Juventus di Massimiliano Allegri, a caccia di rinforzi nel reparto avanzato, ed al Milan di Pioli che, proprio con un ‘assist’ di Shevchenko, potrebbe affondare il colpo per Yaremchuk.

Calciomercato Juventus e Milan, obiettivo Yaremchuk | Tutti i dettagli

Per arrivare al cartellino di Roman Yaremchuk, Milan e Juventus dovranno prima superare la concorrenza di alcune società estere, in particolare il Wolfsburg (club di Bundesliga) ed il West Ham che, nell’ultima Premier, ha sfiorato la qualificazione in Champions League. Il Gent valuta il bomber ucraino almeno 25-30 milioni di euro, una cifra decisamente alta vista anche la situazione di crisi economica.

Il Milan, che è sulle tracce di Olivier Giroud, potrebbe puntare forte sul cartellino di Yaremchuk per ringiovanire anche il reparto dei centravanti, soprattutto se il consiglio dovesse arrivare da un grande ex come Andryi Shevchenko che, con la maglia rossonera, ha trionfato in tutte le competizioni portando a casa anche un Pallone d’Oro.