Calciomercato Milan, fa tutto Mendes | Ipotesi di scambio col Barcellona!

Calciomercato Milan: ipotesi di scambio col Barcellona con la regia di Jorge Mendes. Tutte le cifre e i dettagli

È già entrato nel vivo il calciomercato del Milan. Il club rossonero ha già acquistato il sostituto di Donnarumma, Mike Maignan, e sta per annunciare il riscatto di Tomori dal Chelsea. È ancora in corso la trattativa con Calhanoglu per il rinnovo del contratto, mentre per l’attacco il nome in pole è sempre quello di Olivier Giroud. La dirigenza è inoltre alla ricerca di un nuovo esterno destro da affiancare a Saelemaekers, con Castillejo che sembra essere ai saluti. Si è anche parlato di Berardi, ma il Sassuolo non fa sconti e chiede 50 milioni di euro. Un’occasione potrebbe così presentarsi in casa Barcellona: ecco l’ipotesi di scambio con la regia di Jorge Mendes. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Milan, regia di Mendes | Scambio col Barcellona! Cifre e dettagli

L’occasione dal Barcellona potrebbe essere rappresentata da Trincao. L’esterno portoghese classe 1999 ha vissuto una difficile prima annata in blaugrana, senza mai riuscire ad imporsi. Il talento ex Braga ha infatti chiuso la stagione con solo 2 gol e 3 assist e potrebbe già salutare il Barça tramite uno scambio. Nel Milan un’annata simile l’ha invece vissuta Rafael Leao: il coetaneo di Trincao ha numeri superiori in rossonero (7 gol e 6 assist), ma non ha mai trovato continuità nelle prestazioni né da esterno né da prima punta. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Entrambi i calciatori sono assistiti dal potente Jorge Mendes: il noto agente portoghese potrebbe così tentare di intavolare uno scambio tra Milan e Barcellona per rilanciare i suoi due assistiti. Il mancino blaugrana è in scadenza di contratto nel 2025, Leao nel 2024, ma entrambi sono valutati circa 25-30 milioni di euro. Un possibile scambio alla pari con la regia di Jorge Mendes. Staremo a vedere