L’Italia vince e convince in questo Euro 2020 tanto da aver già raggiunto gli ottavi, a piacere sono soprattutto i giocatori, specie al PSG

In principio fu Salvatore Sirigu, attuale portiere del Torino, poi arrivarono Marco Verratti e Thiago Motta. L’ex Pescara sta ancora lì, l’italo-brasiliano si è ritirato dal calcio giocato. Ne sono arrivati anche altri, e altri ancora potrebbero arrivare. Gianluigi Donnarumma, per esempio, è dato per certo al PSG, questione di visite mediche e firme, ma non sarebbe neanche l’unico dell’Italia di Roberto Mancini, che sta vincendo e convincendo in questa edizione degli Europei 2020 (nel 2021), a poter essere preda dei parigini nella prossima finestra di calciomercato.

Non è un’indiscrezione, questa, è un semplice dato di fatto, che arriva direttamente da ’90min.com’, edizione cisalpina: Leonardo Spinazzola, terzino sinistro della Roma, catapultato in campo dal commissario tecnico azzurro per sgroppare sulla fascia assieme a Lorenzo Insigne, sarebbe il candidato ideale per i francesi che, quest’anno, hanno dovuto fare a meno di Mitchel Bakker per i gravi infortuni. Visto il rendimento delle ultime gare, sarà difficile che José Mourinho, prossimo tecnico dei giallorossi, possa dare il via libera alla trattativa, ma tentar non nuoce, ecco.

Calciomercato, al PSG potrebbe far comodo Spinazzola | Ecco perché

Il ventottenne di Foligno, che piaceva anche all’Inter, sarebbe il candidato ideale per la fascia sinistra del PSG perché oltre a dare un contributo fondamentale in termini di corse, quindi di sgroppate sulla fascia, riesce a combinarsi tecnicamente molto bene con gli attaccanti e ha ottime qualità offensive. D’altronde, già nella gara di esordio di questo Euro 2020, Spinazzola è stato nominato MVP. Il romanista, però, non sarebbe che un sostituto, vista anche l’alta probabilità di incorrere in infortuni.

Dalla sua, poi, c’è un costo del cartellino non troppo alto: 26 milioni di euro trattabili, ovviamente, perché non si possono sempre fare spese folli. Anche a Parigi, anche dove ci si sta preparando, ancora una volta, all’assalto alla Champions League. Sperando, per loro, che questa sia la volta buona. Spinazzola o no.