Il futuro sulla panchina del Tottenham è ancora da decidere, ma il maggior indiziato, Paulo Fonseca, potrebbe essere beffato da un italiano

Continua la girandola di panchine in Italia e all’estero. In queste ore è arrivata la sorprendente notizia dell’addio dopo sole tre settimane, e senza nessuna partita giocata, di Gennaro Gattuso dalla Fiorentina. Nel frattempo anche all’estero resta da definire chi sarà alla guida del Tottenham nella prossima stagione dopo l’addio di Mourinho, passato alla Roma. Al momento il maggior indiziato per approdare sulla panchina degli ‘Spurs’ sembrerebbe essere proprio l’ex allenatore dei giallorossi Paulo Fonseca.

Il portoghese ancora non ha chiuso con il club inglese, ma sembrava essere molto vicino. In questi minuti però arriva un’ulteriore svolta che riguarda proprio la panchina del Tottenham. Infatti, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’ spunterebbe un nuovo nome per il club inglese, e sarebbe proprio quello di Gennaro Gattuso.