L’Inter valuta le mosse per il mercato: il ds Marotta ha messo nel mirino un giocatore del Barcellona, ma gli spagnoli chiedono in cambio Barella. La risposta nerazzurra

L’Inter del futuro prende forma e la dirigenza inizia a sondare possibili obiettivi per il mercato in entrata. Le risorse non abbondano e prima di investire sarà necessario operare un paio di cessioni. Le idee, però, non mancano, e tra i reparti da rinforzare è stato individuato il centrocampo. Il futuro di Brozovic è ancora da ufficializzare e la situazione Eriksen potrebbe portare a rivedere le priorità in casa nerazzurra. Il ds Marotta è a lavoro ed avrebbe individuato un profilo interessante al Barcellona.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, accordo per Locatelli | Decisione su Brozovic

Il riferimento è a Miralem Pjanic, regista classe 1990 e protagonista di una stagione sottotono al Barcellona. Il bosniaco non si è ambientato in Liga ed è finito nel mirino dei tifosi: appena 19 presenze in campionato e nessun gol realizzato. Il giocatore è considerato in uscita: il club blaugrana – nonostante un contratto sino al 2024 – non vuole aspettarlo, anche perché le richieste non mancano.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Milan, fa tutto Mendes | Ipotesi scambio con il Barcellona

La Juventus di Massimiliano Allegri lo ha messo nel mirino, ma non solo: sul giocatore ci sarebbe anche l’Inter, con Marotta primo sostenitore dell’affare. I due hanno vinto tanto in bianconero e il direttore conosce le qualità del regista bosniaco. La trattativa con il Barcellona, però, non si preannuncia semplice: i catalani avrebbero fatti chiesto uno scambio per concludere l’affare.

Calciomercato Inter, il Barcellona chiede Barella

Il Barcellona ha chiesto infatti Nicolò Barella per il cartellino di Pjanic. L’Inter non ha tentennato ed ha subito risposto con un secco no, senza margine di trattativa. La mezzala ex Cagliari rappresenta il fulcro del progetto tecnico nerazzurro e non sarà ceduto. Protagonista di tre gol e nove assist nello scorso campionato, Barella ha un contratto con l’Inter sino al 2024. La società resta interessata a Pjanic, ma dovrà essere trovata una soluzione alternativa per concludere l’affare.