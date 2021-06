L’Inter punta ad un colpo low cost in difesa per allungare le rotazioni di Inzaghi. Con Radu in procinti di restare alla Lazio tornano di moda due piste

Operazione difesa per l’Inter che oltre a trattenere tutti i propri gioielli della retroguardia, punta anche ad incrementare il potenziale della rosa aggiungendo almeno un elemento in grado di allungare le scelte di Inzaghi. Il nome forte nello specifico sembrava quello di Stefan Radu che però è sempre più vicino ad una permanenza con rinnovo annesso alla Lazio, con buona pace del suo ex allenatore. Senza l’arrivo del rumeno, l’Inter necessita comunque di un’alternativa a prezzi ragionevoli per la difesa a tre e che abbia già un buon bagaglio di esperienza in Serie A. Due le piste possibili per il club di Suning che resta sempre molto attento anche ai conti. Per non perderti le ultime notizie di calciomercato scopri il nostro profilo Twitter

Calciomercato Inter, difensore low cost: salta Radu, idea Bremer

Con Radu ormai quasi saltato l’Inter potrebbe mettere nel mirino Bremer del Torino, polivalente centrale brasiliano reduce da una straordinaria annata in granata proprio nella difesa a tre. Classe 1997, il torinista rappresenta il giusto mix tra esperienza, potenzialità e qualità che serve alla truppa di Inzaghi per integrare il reparto difensivo. Con un contratto in scadenza al 2023 la valutazione resta accessibile sui 10 milioni di euro, nonostante nel recente passato sia stato accostato anche ad altre big di Serie A come il Milan.

Bravo anche nell’area di rigore avversaria, Bremer potrebbe ricoprire tutti i ruoli della retroguardia a tre, e la sua volontà di giocare la Champions potrebbe spingerlo verso il progetto interista. L’alternativa low cost resta Nikola Maksimovic, in uscita dal Napoli a parametro zero ma nel mirino di diverse società, tra cui la stessa Lazio e più recentemente anche la Roma di Mourinho che potrebbe provare l’intersimento.