L’Inter sembra vicina a rinnovare il contratto di Andrea Ranocchia: il difensore centrale italiano è in scadenza il prossimo 30 giugno

L’Inter deve valutare quali top player cedere per rientrare dei problemi economici che sta vivendo Suning. Ma non solo. Anche il capitolo rinnovi è molto acceso, soprattutto per quanto riguarda i difensori. La difesa a tre di Conte è stata una garanzia nell’ultima stagione, e in panchina sedeva Andrea Ranocchia. Il difensore centrale italiano è da anni nella rosa nerazzurra, ma ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

Un contratto che, secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘ sarà rinnovato. Sarebbe infatti arrivato l’accordo tra l’Inter e Ranocchia per prolungare di un’altra stagione il matrimonio tra le parti, con l’opzione di un’altra stagione al termine di determinate condizioni.