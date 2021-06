Il calciomercato degli attaccanti si infiamma: con la cessione di Haaland il Dortmund può tentare un doppio colpo che danneggerebbe la Juventus

Il calciomercato estivo prenderà forma in maniera definitiva al termine dell’Europeo, vetrina fondamentale per valutare nuovi colpi di mercato. Tra i nomi più caldi c’è sempre ovviamente quello di Erling Haaland che è richiesto da tutti i più grandi club europei, in particolare da Real Madrid e Manchester City che sono a caccia di un nuovo centravanti.

Calciomercato Juventus, doppia beffa dal Dortmund

Dalle retrovie si intravede sempre l’occhio vigile della Juventus ma secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘DonBalon’, il Chelsea è tra le prime pretendenti al bomber norvegese e sarebbe disposto a investire circa 150 milioni per strapparlo al Borussia Dortmund e soprattutto alle rivali. Una cifra che potrebbe far cedere il club tedesco che si ritroverebbe con una cifra estremamente importante e considerevole da reinvestire sul mercato.

Il Borussia Dortmund reinvestirebbe la somma incassata dalla cessione di Haaland su Dusan Vlahovic, uno dei giovani attaccanti più seguiti e marcato stretto soprattutto dalla Juventus. La Fiorentina non intende abbassare la richiesta di 60 milioni che attualmente è fuori portata per i bianconeri ma non lo sarebbe per i tedeschi che potrebbero provare anche il colpo Kulusevski offrendo circa 50 milioni di euro. Si tratterebbe di una doppia beffa per la squadra di Allegri che perderebbe non solo la possibilità di portare a Torino il bomber serbo ma si vedrebbe privata anche del talentuoso trequartista svedese.