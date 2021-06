Euro 2020, è 0-0 tra Inghilterra e Scozia | Southgate si ferma sul palo

Euro 2020, Inghilterra e Scozia non vanno oltre lo 0-0 nella splendida cornice di Wembley: Southgate si ferma sul palo di Stones

Nella splendida cornice di Wembley, Inghilterra e Scozia non vanno oltre lo 0-0. Nonostante il clima caldissimo e la passione dei supporters delle rispettive nazionali, il derby britannico termina in pari. Un pareggio che può valere molto per le speranze qualificazione degli scozzesi, che all’ultima giornata affronteranno la Croazia ferma ad un punto e con l’Inghilterra chiamata a blindare la qualificazione contro la sorpresa Repubblica Ceca. Insomma, nel girone D tutto può ancora succedere, con Southgate che rimpiangerà a lungo il palo colpito da Stones in avvio di partita. Per il resto, quella tra Scozia e Inghilterra è un match fisico e combattuto, senza troppe occasioni. Anzi, mel secondo tempo, Andy Robertson e compagni concludono addirittura in crescendo, seppur senza trovare lo spunto fondamentale per la vittoria. Al triplice fischio, gli uomini di Sua Maestà escono dal campo con più di qualche punto interrogativo, mentre la Tartan Army, ne esce a testa altissima.