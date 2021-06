Arriva il comunicato ufficiale del Milan sulle condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo l’infortunio: lo svedese dovrà operarsi

Il Milan, attraverso un comunicato ufficiale, ha diramato le condizioni di Zlatan Ibrahimovic dopo il suo infortunio. L’attaccante svedese ha saltato Euro 2020 per un infortunio al ginocchio ed è stato reso noto il suo stato dopo un consulto medico a Roma. Di seguito, il comunicato: “AC Milan comunica che in data odierna, Zlatan Ibrahimović è stato sottoposto ad intervento in artroscopia del ginocchio sinistro presso l’UPMC Salvator Mundi International Hospital di Roma. L’intervento di cleaning articolare è stato eseguito con successo dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini, alla presenza del Direttore medico rossonero Stefano Mazzoni e del consulente ortopedico del Club Roberto Pozzoni. Zlatan sta bene ed inizierà, da subito, il percorso riabilitativo“.