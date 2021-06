Arrivano le parole di Antoine Griezmann sul proprio futuro: l’attaccante del Barcellona ha dichiarato che giocherà in MLS

Futuro definito per Antoine Griezmann. L’attaccante francese, impegnato con la selezione di Didier Deschamps a Euro 2020, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo proprio quale sarà la prossima destinazione. Di seguito, le sue parole rilasciate a ‘Le Figaro‘: “Il mio contratto con il Barcellona scadrà nel 2024, poi penso che sarà il momento giusto per andare negli Stati Uniti. Mi guida la voglia di scoperte, amo questo paese: la sua cultura e l’NBA“.

Insomma, parole chiare per Le Petit Diable, che a quanto pare non approderà in Serie A. Di lui si era parlato, in passato, di un interesse della Juventus. Ma stando alle sue parole, il Barcellona sarà la sua ultima squadra in Europa. Dopo sarà MLS.