L’Inter si prepara per la nuova stagione e cerca il colpo per la fascia: idea di scambio con il club di Bundesliga

L’Inter continua a lavorare sul calciomercato per provare a rinforzare la rosa nonostante la crisi che ha colpito la società nerazzurra e non solo. Il club neo campione d’Italia ha ancora effettuato pochi movimenti di calciomercato ma è pronta ad apportare modifiche importanti alla rosa per risparmiare e restare comunque nei piani alti in Serie A.

L’Inter potrebbe effettuare dei cambiamenti soprattutto sulle fasce: a destra partirà Hakimi e dovrà essere rimpiazzato ma anche a sinistra potrebbero esserci delle modifiche. I nerazzurri infatti potrebbero sfruttare il buon rendimento di Perisic a Euro 2020 per provare ad arrivare a Kostic.

Calciomercato Inter, carta Perisic per arrivare a Kostic: ostacolo ingaggio

Il serbo sembrava vicino ai nerazzurri nelle ultime settimane, ma l’affare non sembra essere ancora in dirittura d’arrivo e sulle sue tracce ci sarebbe anche la Lazio. Per questo l’Inter vuole provare a mettere sul piatto Ivan Perisic, ieri in gol con la Croazia, che ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e sicuramente alleggerirebbe la spesa per Kostic, che vale circa 30-35 milioni.

C’è però una netta differenza tra i due riguardante l’ingaggio: il croato prende 5 milioni all’anno mentre Kostic 1.5 milioni di euro, per questo bisognerebbe trovare una soluzione per superare questo ostacolo che riguarda soprattutto l’Eintracht Francoforte.