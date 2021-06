Inter che torna a subire l’assalto del Barcellona per il bomber Lautaro Martinez: catalani pronti a inserire tre contropartite nell’affare

Durante la sessione estiva di calciomercato non c’è tregua per i club, che continuano a vedere in pericolo i propri top player. In particolare in casa Inter si continuano a fronteggiare gli assalti da parte del Barcellona per Lautaro Martinez. L’argentino è nel mirino del club catalano da molto tempo, ma che non è mai riuscito a chiudere per assicurarsi il bomber. L’attaccante campione d’Italia con i nerazzurri in questa stagione ha messo a segno 19 gol in 48 partite giocate, attirando su di sé ancora di più gli occhi del club spagnolo.

Durante questa sessione estiva di calciomercato però il Barcellona potrebbe finalmente decidere di fare all-in per concretizzare finalmente l’acquisto del numero dieci interista. Ben tre le contropartite che i blaugrana sarebbero pronte a mettere sul piatto, con un valore totale di 65 milioni. Ma l’Inter avrebbe altri piani in mente.

Calciomercato Inter, il Barcellona alza la posta per Lautaro: sul piatto Coutinho, Firpo e Trincao

Non perdere le speranze il Barcellona che continua a non mollare Lautaro Martinez. L’argentino da tempo è uno dei pallini dei blaugrana, che vorrebbero portarlo alla corte di Koeman per rinforzare l’attacco. L’offerta del club catalano al momento sarebbe quella di inserire tre contropartite per il ‘Toro’.

La prima sarebbe un ex nerazzurro, ovvero Philippe Coutinho, valutato 30 milioni ma il suo ingaggio di 10,5 milioni sarebbe comunque troppo alto. La seconda contropartita sarebbe Trincao, giovane esterno classe 1999 valutato circa 20 milioni. E ultimo, ma non per importanza, sarebbe Junior Firpo, terzino valutato circa 15 milioni. Le tre contropartite però non convincerebbero l’Inter, che sarebbe interessata solo all’inserimento di Firpo nella trattativa. L’opzione preferita dai nerazzurri comunque resterebbe quella di un’offerta cash da 80 milioni.