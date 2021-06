Inzaghi non ha mai nascosto la sua predilezione per un certo giocatore, ma le disponibilità economiche dell’Inter frenano il suo arrivo

Simone Inzaghi ha già in mente la sua Inter. Dopo aver lasciato la Lazio, il tecnico piacentino sta mettendo a punto, con i giocatori che ha in rosa, quella che sarà la sua nuova squadra, ma ha intenzione anche di pretendere qualche acquisto dal calciomercato, nonostante le finanze del club nerazzurro vedranno più uscite che entrate. Qualche giorno fa, dal ‘Messaggero’, avevano parlato di una chiamata al suo pupillo per portarlo con sé a Milano. Ma Luis Alberto, date anche le richieste del patron biancoceleste Claudio Lotito, difficilmente potrà lasciare la Capitale e ritrovare l’allenatore con cui si è ritrovato e ha iniziato a splendere.

La smentita è arrivata direttamente da Alessio Buzzanca, giornalista laziale, molto inserito nell’ambiente, che su Twitter ha commentato la notizia che voleva il trequartista spagnolo raggiungere il suo vecchio mister che tanto aveva elogiato sui social appresa la notizia del suo addio ai romani. “Giusto per dare notizia: l’Inter non è interessata a Luis Alberto e non ha mai avanzato alcuna richiesta o sondaggio – si legge in un tweet -. Tra l’altro i nerazzurri hanno problemi economici da fronteggiare. Per la precisione“.

Giusto per dare notizia: l’Inter non è interessata a Luis Alberto e non ha mai avanzato alcuna richiesta o sondaggio. Tra l’altro i nerazzurri hanno problemi economici da fronteggiare. Per la precisione. — Alessio Buzzanca® (@AlessioBuzzanca) June 18, 2021

Calciomercato, niente Luis Alberto per Inzaghi | I motivi

“C’eravamo tanto amati” e ci ameremo ancora, ma c’è uno scoglio tra di noi. Ecco il titolo che potrebbe accompagnare la storia tra Inzaghi e Luis Alberto. Lo scoglio è rappresentato dai 60 milioni che il patron della Lazio richiede per il fantasista spagnolo e dall’Inter che non può permettersi spese folli in questa finestra di calciomercato. L’affetto e la stima rimarranno immutati, e poi ci sarà sempre tempo per ritornare insieme. Magari l’anno prossimo le cose si metteranno meglio per i nerazzurri, chissà.