L’Inter valuta il nuovo colpo per la fascia ma l’affare si complica: si inserisce la Juventus che cerca la beffa

Sono settimane di duro lavoro per l’Inter, che dopo essersi laureata campione d’Italia sta lavorando per vivere anche un futuro importante nonostante le tante difficoltà legate alla crisi economica. I nerazzurri infatti faranno inevitabilmente qualche cessione di lusso ma cercheranno comunque di mantenere una buona base.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, il Barcellona torna all’assalto | All-in per Lautaro Martinez

Ormai è chiaro che tra i sacrificati nerazzurri c’è anche Achraf Hakimi, che ha vissuto una grande annata ma dopo un anno sarà pronto a lasciare Milano per far respirare le casse nerazzurre. Al suo posto potrebbe arrivare Marcos Alonso ma l’affare risulta tutt’altro che semplice, vista la concorrenza in aumento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, il big del Real non rinnova | Le mosse della Juventus per convincerlo

Calciomercato Inter, obiettivo Marcos Alonso: si inserisce la Juventus

Per l’esterno spagnolo, infatti, l’Inter potrebbe non essere l’unico club interessato. Sulle sue tracce sembrerebbe esserci anche la Juventus, che potrebbe provare a disturbare i nerazzurri per rinforzare la fascia sinistra. I bianconeri infatti potrebbero perdere Alex Sandro che non ha vissuto una grande annata e per questo vanno a caccia di un nuovo elemento.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, bomba Milan-Sergio Ramos | Affare impossibile: i motivi

Marcos Alonso ha totalizzato solo due presenze in Premier League nell’ultimo campionato con il Chelsea e sembra essere ormai in uscita per circa 10-15 milioni di euro.