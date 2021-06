La Juventus continua a seguire le tracce di un bomber di Serie A, ma ad inserirsi arriva il Milan: c’è l’offerta dei rossoneri

Tema caldo di questa sessione estiva di calciomercato senza dubbio sarà il futuro dei bomber in Europa. Molti attaccanti dei top club italiani e europei infatti sembrerebbero pronti a lasciare le proprie squadre d’appartenenza per iniziare una nuova avventura altrove. Tra questi sembrerebbe esserci anche Edin Dzeko, attaccante ed ex capitano della Roma, che dopo sei anni sembrerebbe essere arrivato alla conclusione di voler lasciare la capitale, anche per un rapporto con la società attualmente non idilliaco.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Milan, colpo da Barcellona | Rischio beffa!

Sulle sue tracce continua a esserci da diverso tempo la Juventus, che la scorsa estate fu ad un passo dal suo acquisto, poi sfumato negli ultimi giorni. In questa sessione estiva i bianconeri potrebbero tornare all’assalto del bomber bosniaco, ma a concorrere con il club juventino ci sarebbe anche il Milan. Rossoneri che avanzano l’offerta per l’attaccante.

Calciomercato Juventus, concorrenza per Dzeko: arriva l’offerta del Milan

Si lavora per rinforzare l’attacco in casa Juventus, ma stesso ragionamento si fa in casa Milan, dove si vorrebbe rinforzare il reparto difensivo messo a disposizione di Stefano Pioli. Le due squadre però sembrerebbero aver messo nel mirino lo stesso bomber, ovvero Edin Dzeko.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, cessione imminente | “Può andar via”

Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista Emre Konur tramite Twitter, la società milanista avrebbe avanzato alla Roma la prima offerta di circa 6 milioni di euro per l’attaccante bosniaco. I giallorossi però sembrerebbero aver rifiutato l’offerta presentata dai rossoneri, perché ritenuta insufficiente, nonostante il suo contratto con il club capitolino terminerà nel 2022. Così per la Juventus continuano le speranze di acquistare Edin Dzeko, ma dovranno vedersi dagli assalti del Milan, che non vuole restare a guardare.