Domani alle 18:00 l’Italia scenderà in campo ancora una volta all’Olimpico di Roma per affrontare il Galles nella terza ed ultima partita del girone di Euro2020. Gli azzurri, avendo vinto le prime due contro Turchia e Svizzera, sono già qualificati agli ottavi di finale ma la gara di domani stabilirà se da primi o secondi. Alla vigilia della partita ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’ il CT Roberto Mancini sottolineando quanto ci tenga a vincere anche l’ultima gara del girone, nonostante la qualificazione già acquisita.

Italia-Galles, Mancini su Chiesa e Verratti

“Puntiamo a vincere per chiudere il girone in testa. Sarà una gara difficile, giochiamo alle 18 e farà ancora caldo. Sarà la terza gara in 10 giorni e le prime due sono state molto dispendiose”. In merito al possibile turnover il tecnico ex Inter ha detto: “C’è qualche giocatore stanco, questa probabilmente sarà l’unica partita in cui potremo fare qualche cambio, le altre saranno decisive”.

Dubbi anche su Verratti e Chiesa su cui Mancini si è espresso così: “Chiaramente Marco non ha la condizione fisica di chi ha sempre giocato, ma sopperisce con straordinarie qualità tecniche. Sicuramente giocherà, vediamo se dall’inizio o subentrando. Federico può giocare in tutti i ruoli d’attacco, non da centravanti ma sicuramente anche da attaccante esterna che è la sua posizione naturale”.