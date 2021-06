Calciomercato Inter, il futuro di Aleksandar Kolarov vede sempre più l’addio ai nerazzurri: arriva un’offerta in Serie A per il terzino

Il calciomercato dell’Inter è vivo più che mai. I nerazzurri, al momento, sono maggiormente concentrati sul fronte uscite, con la necessaria vendita di almeno un big della rosa per ridare un po’ di ossigeno alle casse societarie. L’indiziato numero per la cessione è, come ormai noto, Achraf Hakimi. PSG e Chelsea stanno continuando a darsi battaglia per il cartellino dell’esterno, ma non hanno ancora raggiunto la cifra richiesta dalla Beneamata di 80 milioni di euro e potrebbero essere inserite delle contropartite tecniche per abbassare le pretese. Ma il classe ’98 non è l’unico in procinto di dire addio al club di Inzaghi. Aleksandar Kolarov ha le valigie pronte: il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno e l’opzione rinnovo non è nei piani della dirigenza.

Nel frattempo, starebbe per arrivare dalla Serie A una nuova offerta per il terzino classe ’85. Si tratta del Bologna allenato da Sinisa Mihajlovic, connazionale dell’ex Roma e Lazio. Proprio il tecnico pare stia spingendo molto per aggiungere l’esperienza del 35enne alla propria rosa.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Juventus, il PSG tenta lo scambio | Controproposta super

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, sostituto Eriksen dalla Premier | Scambio alla pari

Calciomercato Inter, assalto del Bologna a Kolarov: c’è l’offerta

I rossoblù, inoltre, avrebbero già l’offerta pronta per Kolarov. Si tratta certamente di una proposta molto allettante, che consentirebbe al serbo di non lasciare nuovamente il Bel Paese. Potrebbe essere, poi, la piazza giusta per rilanciarsi dopo una stagione alquanto deludente. Il Bologna tenta l’affondo per Kolarov a parametro zero, il quale penserà molto seriamente a questa possibilità. Vi terremo aggiornati.