Calciomercato Inter, i nerazzurri impegnati tra entrate e uscite: via Lautaro e Hakimi, ecco il possibile nuovo undici di Inzaghi

Il calciomercato è molto acceso in casa Inter. Priorità al momento sul fronte cessioni, con Chelsea e PSG che proseguono il super duello per Hakimi. Ma l’esterno marocchino non è l’unico big della rosa che potrebbe dire addio. Anche Lautaro Martinez è in bilico, con l’argentino che piace molto al Barcellona. In compenso, la società targata Suning ha messo nel mirino alcuni obiettivi per rimpiazzare i partenti e rinforzare il gruppo a disposizione. Florenzi, di proprietà della Roma e ora in prestito al PSG, potrebbe essere un buon colpo low cost per la fascia destra. Occhio anche al centrocampista Loftus-Cheek – di proprietà del Chelsea, in prestito al Fulham – che potrebbe rientrare nell’affare Hakimi con i ‘Blues’.

Sulla fascia sinistra il profilo gradito alla ‘Beneamata’ porta il nome di Kostic, calciatore in forza all’Eintracht Francoforte in Bundesliga. La valutazione si attesta sui 20 milioni, ma i nerazzurri sperando di inserire il cartellino di Lazaro per abbassare le pretese. Infine, per l’attacco l’obiettivo è Giacomo Raspadori del Sassuolo, che potrebbe arrivare con la formula del prestito biennale con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo a determinate condizioni, in stile Chiesa-Juventus.

Calciomercato Inter: via Hakimi e Lautaro, dentro quattro colpi | Ecco il nuovo undici di Inzaghi

Ecco la possibile nuova formazione titolare di Inzaghi in vista della prossima stagione.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Florenzi, Barella, Brozovic, Loftus-Cheek, Kostic; Raspadori, Lukaku.