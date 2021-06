Il centrocampista chiede la cessione ma l’Inter lo cederà solo per l’offerta giusta

L’Inter continua a lavorare in chiave mercato, soprattutto sul fronte cessioni. La politica nerazzurra prevede necessariamente uno sfoltimento della rosa e dei costi prima di poter intervenire sul mercato in entrata. Il fulcro del mercato nerazzurro dipenderà anche dalla cessione di Achraf Hakimi che è conteso da Chelsea e Psg. La cifra di 80 milioni che intende incassare l’Inter dalla cessione del marocchino potrebbe essere reinvestita in nuovi rinforzi per Simone Inzaghi.

Calciomercato Inter, Vecino chiede la cessione

Tra i possibili partenti c’è anche Matias Vecino che nell’ultima stagione ha disputato appena 8 partite, complici infortuni, non riuscendo quasi mai a risultare decisivo. Il giocatore uruguaiano ha un forte bisogno di giocare per tornare ad essere protagonista e proprio il Napoli di Spalletti, suo ex allenatore in nerazzurro, potrebbe essere la squadra giusta per lui.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter avrebbe bloccato, momentaneamente, Agoumé e anche per questa ragione Vecino avrebbe chiesto la cessione. Lo spazio per lui potrebbe non esserci neppure sotto la gestione di Simone Inzaghi e l’ex Fiorentina rischia di bruciarsi un altra stagione. Il club nerazzurro sarebbe disposto a cederlo, ma solo qualora arrivasse l’offerta adeguata al valore del giocatore e ovviamente qualora la società avesse già un’alternativa pronta sul mercato.