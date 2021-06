Calciomercato Juventus, 95 milioni per Aouar e Dembele | I dettagli

La Juventus vorrebbe mettere le mani su Aouar e Dembele, ma per loro fioccano offerte dalla Premier League

La Juventus, con il ritorno di Massimiliano Allegri, è intenzionata a vincere il campionato dopo che con Pirlo le cose sono andate male. C’è stata la qualificazione in Champions League, di vitale importanza per le casse e il prestigio del club. Ma la rosa necessita di rinforzi se si vuole tornare a primeggiare in Serie A. Ecco perché la dirigenza sta valutando l’acquisto di top player, che diano una mano al centrocampo e all’attacco, troppo in affanno nell’ultima stagione. Sui taccuini della Juve ci sono Houssem Aouar e Ousmane Dembele, rispettivamente al Lione e al Barcellona. Ma la concorrenza è folta e le cose potrebbero non andare secondo i piani.

Juventus, offerte dalla Premier per Aouar e Dembele

Secondo quanto riferito da ‘TodoFichajes.com‘, l’Arsenal sta avanzando prepotentemente per poter acquistare Aouar dal Lione. Il centrocampista veniva valutato sui 50-60 milioni di euro dal club francese, ma la mancata qualificazione in Champions ha fatto abbassare le pretese di Aulas. I Gunners trattano con il Lione per un’operazione impostata sulla base di 35 milioni. Anche Dembele sembra diretto verso la Premier League. Infatti, ‘Diariogol.com‘ riferisce di un’offerta di 60 milioni per chiudere l’affare.

Dembele non è intenzionato a rinnovare il contratto con il Barcellona, in scadenza nel 2022, e Laporta non vuole perderlo a parametro zero. Uno scenario che lo porterebbe in Premier insieme ad Aouar: due operazioni da 95 milioni di euro totali che befferebbero la Juventus, da tempo interessata ai due giocatori, che ora comincia a tremare per il loro addio.