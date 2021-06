Difensore per centrocampista, possibile affare tra la Juventus e il Tottenham dove è appena sbarcato Fabio Paratici. Ecco tutti i dettagli

In attesa di risolvere la questione allenatore, ormai diventata grottesca, il Tottenham targato Fabio Paratici si muove sul calciomercato alla ricerca dei rinforzi giusti. Dall’ex non solo possibili sgarbi, si parla di Icardi e non solo, ma anche ‘favori’ in uscita come in entrata. Parliamo in questo senso di scambi, uno in particolare che può andare in porto proprio sull’asse Torino-Londra, tra Juve e ‘Spurs’. Protagonista da una parte Merih Demiral, centrale turco che i bianconeri sono pronti a sbolognare pregustando la plusvalenza e pure perché ci credono poco. L’ex Sassuolo è un pallino di Paratici, fu lui infatti a portarlo alla Continassa via Sassuolo per circa 19 milioni di euro.

A onor del vero Demiral piace al Tottenham già da prima dell’avvento del nuovo direttore, dunque i presupposti ci sono tutti affinché spicchi il volo direzione ‘Hotspur Stadium’. In cambio al club presieduto da Andrea Agnelli non un assegno da circa 30-40 milioni, bensì un calciatore che da un po’ progetta l’addio al Tottenham e al contempo è nei radar della ‘Madama’, il 24enne centrocampista francese Tanguy Ndombele.

LEGGI ANCHE >>> CMNEWS | Milan, offerto il riscatto per Diogo Dalot: le ultime

LEGGI ANCHE >>> Juventus, in Spagna è caso Morata | Le parole di Luis Enrique

Calciomercato, Ndombele jolly per Allegri

Pagato circa 60 milioni nell’estate 2018, il classe ’94 non ha rispettato le attese generate dal suo grande rendimento al Lione, andandosi a scontrare prima con Pochettino e poi con Mourinho. Alla Juve potrebbe dimostrare di valere la cifra spesa per lui, per Allegri può essere un jolly prezioso. Grosso ostacolo all’operazione? L’ingaggio proprio di Ndombele, 12 milioni di euro netti.

A.R.