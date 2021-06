Il PSG tenta di offrire uno scambio di centrocampisti alla Juventus per la prossima stagione: occhio al rilancio bianconero, i dettagli

Juventus molto attiva in sede di calciomercato. La società è al lavoro con il tecnico Allegri peer rinforzare la rosa e tornare sin da subito ai massimi livelli. In particolare, si cerca un colpo importante per la mediana: alcuni giocatori potrebbero dire addio e il primo obiettivo in entrata, al momento, è Manuel Locatelli del Sassuolo. Occhio, però, all’offensiva del PSG, con i parigini offrirebbero ai bianconeri lo scambio di cartellini tra Leandro Paredes e Rodrigo Bentancur. Le valutazioni dell’argentino e dell’uruguaiano coincidono e si attestano intorno ai 40 milioni di euro. Ma attenzione al possibile rilevante rilancio da parte dei bianconeri.

Calciomercato Juventus, scambio Paredes-Bentancur col PSG: super rilancio bianconero

La ‘Vecchia Signora’, dal canto suo, non vedrebbe di buon occhio questa ipotetica operazione. Il club di Allegri, infatti, potrebbe effettuare una super controproposta inserendo nell’affare il cartellino di Marco Verratti. Il prezzo fissato dai parigini per il centrocampista italiano, ora impegnato con la Nazionale di Mancini ad Euro 2020, è di 60 milioni di euro.

I bianconeri, perciò, dovrebbero aggiungere una sostanziosa parte cash per concludere l’eventuale trattativa. Non solo Locatelli quindi, la Juventus rimane vigile anche su Verratti. Staremo a vedere.