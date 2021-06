Triplo fischio finale per il match tra Italia e Galles, valido per l’ultima giornata del girone A di Euro 2020: Mancini passa in testa

Si è chiuso il match tra Italia e Galles. In contemporanea, si è concluso anche l’incontro tra Svizzera e Turchia, perciò abbiamo la classifica finale del girone A. Gli azzurri passano agli ottavi di finale, già conquistati nel precedente turno, in testa, con la terza vittoria di fila grazie stavolta ad un gol di Pessina su assist di Verratti. La Nazionale di Mancini, perciò, supera il primo ostacolo da imbattuta e ora affronterà la seconda classifica del girone C, cioè una tra Austria e Ucraina. L’incontro è in programma sabato prossimo alle ore 21:00.

Vittoria anche per la Svizzera, che passa 3-1 contro la Turchia, ma non riesce ad agguantare il secondo posto andato quindi al Galles. La squadra di Giggs, perciò, vola direttamente agli ottavi, mentre gli uomini di Petkovic dovranno sperare nel ripescaggio come migliori terzi. Eliminata la Turchia, che chiude il proprio Europeo senza punti.

Di seguito il tabellino del match.

Italia-Galles 1-0: 39′ Pessina (I)

Svizzera-Turchia 3-1: 6′ Seferovic (S), 26′ e 68′ Shaqiri (S), 62′ Kahveci (T)

CLASSIFICA girone A: Italia 9, Galles 4, Svizzera 4, Turchia 0