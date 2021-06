L’Inter è pronta ad annunciare Hakan Calhanoglu: il turco esce allo scoperto e parla del suo trasferimento in nerazzurro

Hakan Calhanoglu vestirà la maglia dell’Inter. È lo stesso trequartista di origini turche a dichiarare la sua scelta che, nelle prossime ore, troverà l’ufficialità. Calhanoglu saluta il Milan a zero e rimane nel capoluogo meneghino, trasferendosi sulla sponda nerazzurra del Naviglio. L’ex centrocampista del Bayer Leverkusen è reduce da una buona stagione con il club rossonero, con il quale ha collezionato 43 presenze tra campionato e coppe, con 9 reti e 12 assist vincenti. Una scelta che fa e farà discutere, quella dell’ormai ex 10 milanista che dunque è pronto a mettersi in gioco in nerazzurro dopo il disastroso Europeo con la Turchia.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, accordo ad un passo | Batosta Milan!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, beffa Inter e Juventus | Scambio intrigante con l’Atalanta

Calciomercato Inter, ecco Calhanoglu: “Andrò in nerazzurro”

‘TRT Sport’ riporta le dichiarazioni del calciatore che, finalmente, esce allo scoperto e annuncia la sua scelta. “Giocherò nell’Inter. Abbiamo trovato un accordo e domani, dopo le visite mediche, firmerò il contratto da tre anni con opzione per il quarto”. Queste dunque le dichiarazioni che non lasciano spazio a dubbi. Hakan Calhanoglu ha scelto l’Inter e attende solo l’annuncio ufficiale per poter vestire la casacca dei campioni d’Italia.



LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, assalto al terzino | Offerta pronta

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Hakimi e Lautaro | Ecco il nuovo undici di Inzaghi

Non sono dunque bastati i 4 milioni offerti da Maldini e Massara per il rinnovo del turco che, dunque, dal prossimo campionato sarà uno dei rivali dei rossoneri.