L’Inter è pronta a mettere a segno un colpo a sorpresa: accordo vicinissimo con il pilastro di Pioli, Milan beffato

È destinata a cambiare volto l’Inter di Simone Inzaghi. Salutato Conte, la rosa nerazzurra rischia di essere rivoluzionata con numerosi cambiamenti in arrivo per il tecnico piacentino dalla sessione estiva di calciomercato. In tal senso, nelle ultime ore, si è fatta insistente e concreta una pista che, di fatto, rinforzerebbe la squadra di Simone Inzaghi portando alla clamorosa beffa del Milan di Pioli. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, la dirigenza nerazzurra si sarebbe mossa per piazzare un colpo a sorpresa. Si tratta di Hakan Calhanoglu, trequartista in scadenza con il Milan il prossimo 30 giugno. I nerazzurri seguono da tempo Calhanoglu e avrebbero individuato nel fantasista turco il profilo ideale da regalare a Inzaghi nei prossimi giorni: ecco le ultime.

Calciomercato Inter, Calhanoglu vicinissimo: le ultime

La situazione legata ad Eriksen, dopo il dramma sfiorato dal danese ad Euro2020, spinge l’Inter a cercare alternative di spessore e Calhanoglu, a zero, rappresenta una ghiotta occasione per la squadra di Inzaghi: all’ex allenatore della Lazio piace, da tempo, il centrocampista del Milan.

In questo momento le parti sarebbero molto vicine e l’accordo tra l’Inter e l’entourage del 10 rossonero, potrebbe arrivare a breve, con il Milan ormai lontano dai pensieri di Calhanoglu che all’Europeo, con la Turchia, ha deluso le aspettative.

Una beffa clamorosa per Maldini e Massara che, dopo Donnarumma, rischiano di perdere un altro pilastro della cavalcata rossonera che ha riportato il ‘Diavolo’, secondo in Serie A, in Champions League dopo ben sette stagioni.