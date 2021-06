È ormai fatta per il passaggio di Calhanoglu dal Milan all’Inter: domani le visite mediche e la firma, poi l’ufficialità

È ormai tutto fatto per il trasferimento di Hakan Calhanoglu dal Milan all’Inter. Il turco non rinnoverà con i rossoneri il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e si legherà ai rivali di sempre. È andato a buon fine il blitz nerazzurro delle ultime ore e, secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, domani si recherà da Baku a Milano per le visite mediche.

Il calciatore avrà un contratto triennale che firmerà già nella giornata di domani e l’ingaggio sarà di 5 milioni all’anno più uno di bonus. Il Milan invece si era fermato all’offerta da 4 milioni, per questo l’Inter è riuscita a battere la concorrenza rossonera.

Tutto fatto dunque per il passaggio di Calhanoglu all’Inter, si attendono visite e firma nelle prossime ore per l’ufficialità.