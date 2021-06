Calciomercato Juventus, Pogba per arrivare al difensore | Allegri beffato

La Juventus ha tutta l’intenzione di centrare grandi colpi sul calciomercato. Il nome di Paul Pogba resta nel mirino dei bianconeri di Massimiliano Allegri, ma lo scambio può tagliare fuori la Vecchia Signora

Da tempo la Juventus va a caccia di grossi nomi per rinforzare la sua rosa e con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina, le prospettive cambiano ulteriormente per la compagine bianconera. In attesa di capire il futuro di Cristiano Ronaldo, infatti, la Vecchia Signora tiene d’occhio alcuni dei maggiori nomi in giro per l’Europa, che potrebbero cambiare maglia nella prossima sessione di calciomercato. Uno di questi è sicuramente Paul Pogba. Il centrocampista francese è da tempo nel mirino dei bianconeri e, con Allegri grande sponsor del suo ritorno, non è affatto un nome da scartare per la compagine bianconera.

Sul tavolo di Cherubini c’è anche Raphael Varane. Il centrale francese è al centro delle discussioni per il rinnovo di contratto con il Real Madrid, ma non ha ancora accettato la proposta da parte dei Blancos e quest’ultimi non hanno intenzione di vivere una nuova telenovela dopo quella legata a Sergio Ramos. Il futuro dei due big resta in bilico e la Juventus è alla finestra, ma presto tanto potrebbe cambiare per i piani bianconeri.

Calciomercato Juventus, lo scambio beffa Allegri: il futuro di Pogba e Varane

Un intreccio clamoroso tra Liga e Premier League potrebbe cambiare definitivamente il destino di Pogba e Varane. I due calciatori infatti potrebbero essere al centro di una trattativa clamorosa tra Manchester United e Real Madrid. Secondo quanto riporta ‘AS’, infatti, il mancato rinnovo di Varane accende l’interesse dei Red Devils che, però, non voglio spendere una cifra cash eccessiva per arrivare al calciatore. Proprio per questo, Pogba potrebbe essere il profilo ideale per fare il percorso opposto. Uno scambio che inevitabilmente taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa ai due calciatori.